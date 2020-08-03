高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）先前在2020曜越線上電腦展搶先曝光Argent H5系列電競配備，吸引市場目光，3日加碼推出Argent H5環繞立體聲電競耳機，曜越指出，此款Argent H5環繞立體聲電競耳機今（3）日首次在台正式發售，主打功能性和舒適性兼具，是Argent系列中唯一一款沒有RGB背光的產品。

曜越指出，這款耳機搭載Hi-Res認證50毫米釹磁鐵驅動單體15段式頭圍調整、適合攜帶外出，且可同步支援包括電腦、Xbox OneR、PS4、MacR、手機或NintendoR Switch 等多平台使用。

有別於其他產品走華麗風，為區隔市場，曜越新推出的Argent H5環繞立體聲電競耳機是Argent系列中唯一一款沒有RGB背光的產品。曜越指出「ARGENT」在拉丁語系中寫法為「argentum」，代表的是閃亮，但考量到相比於RGB更傾向於樸素設計的玩家，曜越從而設計出Argent H5環繞立體聲電競耳機，走的是平實風。

(工商 )