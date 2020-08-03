倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開低走低，終場下跌151.77點，跌幅1.2％，收在12,513.03點，反觀櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.04點，漲幅0.02％，以163.25點作收。三大法人方面，外資續賣304.04億元，投信續買2.8億元，自營商續賣6.68億元，外資於台指期貨市場上更持續減碼3,219口多單，累計淨多單部位為24,623口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股3日受市場居高思危的心態轉趨濃厚，以及台積電、鴻海、廣達等權值股同步走弱拖累，以致賣壓相對沉重，不過大盤適當的震盪洗盤整理，對未來攻高走勢將更有利。

個股方面，本周納入投資組合的恆大，自結第二季每股盈餘高達7.22元，營運持續大爆發，果然3日股價再度亮燈漲停，在內外資法人大戶心態偏多不變前，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

儘管大盤3日收黑，盤面個股的表現卻更加精彩，除中天、合一等生技股持續上演死貓反彈外，聯電、世芯-KY、瑞昱、宣德、建準、晶技、毅嘉、安鈦克、廣錠、同致、欣銓、今國光、TPK-KY、元晶、日馳、愛地雅等個股也紛紛大漲再創新高，顯見市場人氣仍旺，配合所有均線呈現多頭排列的前提下，多方只要守穩「馬其諾防線」不破，8月震盪偏多策略不變。

(工商 )