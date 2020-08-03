豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股企業財報亮麗，7月31日由蘋果、臉書、亞馬遜領漲，四大指數由黑翻紅，反觀台股3日開盤卻受權值股台積電、聯發科走弱影響，大盤跌破12,600點整數關卡，加權指數終場收在12,513.03點，下跌151.77點；櫃買指數則在生技、防疫股走強帶動下，以163.25點作收，上漲0.04點。

以技術面觀察，大盤同時跌破5日均線、10日均線、7月28日大量黑K低點，以及上升趨勢線，短線恐有賣壓出籠，然權王台積電的休息整理，解除資金集中效應，部分資金開始轉往低基期股，惟櫃買指數3日仍未越過167.84點，仍以反彈視之，下彎的月線將是近期面臨的關卡。

個股方面，本周納入投資組合的日馳，受惠歐美自行車持續熱銷，帶動零配件與代工出貨量大增，營運轉強，股價3日亮燈漲停鎖死。

展望後市，在資金行情尚未結束前，預期大盤支撐落在20日均線12,343點，成交量若能維持熱度，加上進入除權息旺季，配息後的資金活水將成為推升台股的一大動力，因此近期外資動向及大盤能否站回上升趨勢線將成關鍵。

(工商 )