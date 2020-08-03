永誠國際投顧分析師李忠興表示，美國科技業三大巨頭上季業績優於預期，為美股帶來重大支撐，但聯邦政府每周加發的600美元失業補貼已在7月底結束，下一輪救助方案的不確定性則令市場感到不安。

台股3日在外資大幅賣超304億元的壓力下，蘋概三王及大型權值股皆走跌，台積電拉回9.5元，資金流向生醫類股，指數回測10日線支撐，終場下跌151點，收在12,513點，成交值略放大至2,322億元。操作方面，已打出底部的跌深股，或是盤整型態剛突破的個股，將是8月市場資金的焦點。

3日由台積電讓出空間，權值股拉回而中小型續揚，個股與類股在調整位階，跌深的生技股出現反彈，漲多的權值股進入整理。對絕大多數的投資人來說，這種盤勢還比較有感。

由於外資3日賣超金額較大，新台幣也由早盤大升1.8角，轉為小貶0.26角，要留意的是，外資賣超後將在5日交割，屆時當天新台幣的升貶，較能洞悉外資對匯率趨勢的動作，未來須留意匯率升值態勢有無改變。

個股方面，本周納入投資組合的保銳，5月轉虧為盈，特定人積極買超，市場反映6月獲利0.16元的利多，以漲停作收。

(工商 )