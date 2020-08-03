全球新冠肺炎疫情持續發燒，台灣在第一波控制良好，平日生活作息皆未受太大影響，但不能出國遊玩，讓常出國的玩咖很悶。有人在網路平台問卦，如果三、五年不能出國遊山玩水，假日只能去花東、離島，大家可以忍受嗎？沒想到網友竟一面倒，給了令人意外的答案。

目前國外疫情跟屍速列車一樣停不下來，原PO在PTT問大家，就算有疫苗，要達到全球普及，沒有三、五年做不到 且疫苗是否可以避免二次感染還是未定之天，如果三、五年內都沒辦法正常出國旅遊，假日只能去花東、離島，大家可以忍受嗎？

原PO真心詢問，意外釣出一堆宅宅噓說，「你這問題讓還沒出國過的人怎麼辦」、「台女現在ig沒辦法炫耀了 哈哈」、「一年出國五到六次 台灣哪些景點笑死人了」、「台灣觀光奇摩子就很不好，住宿貴的要死」。

不過，網友們雖哀嚎「我一年出國四次，現在快受不了ㄌ」、「最多一年，不去日本受不了」，大家都沒失去理智紛紛留言說，「忍不住又怎麼樣，嫌命太長嗎」、「出國就可能會被傳染你敢出國喔」、「在出去就算隔離14天，回來也會給同事『隔離』」、「出國得肺炎這樣有比較好嗎」、「想死，不要拖大家」、「就那些白痴愛出國又怕確診 可憐」。

(中時新聞網)