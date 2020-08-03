沛亨半導體（6291）公佈董事會於7月30日通過經會計師核閱之2020年第2季財務報告：上半年營業收入約新台幣8仟萬元，稅前及稅後淨利約新台幣8佰萬元，EPS達0.3元，為近年來首度連2季獲利。

2020年上半年不論在營收、毛利及獲利皆較去年同期大幅成長，營收成長11％、毛利成長53％，淨利達804萬元，較去年上半年仍有稅後虧損1,856萬元呈現大幅進步。主要受惠於去年中美貿易戰，美國客戶陸續轉單之效益。

另外，公司在日本市場耕耘二十幾年，以高品質、快速交期與服務獲日本大客戶信賴，近幾年為拓展日本市場，也成立日本子公司，更能貼近市場並取得新產品被大廠第一波採用的認證與導入機會。今年以來美日市場的業績增溫，使沛亨本季營運不受疫情威脅，能持續穩定獲利。

沛亨於2018年中引進策略伙伴並加入振曜集團，董事長林志茂重新佈局業務戰場、提升營運效率，整合集團資源並積極推動美、日大廠之業務拓展，不僅使業務行銷通路更增能見度，美日大廠之業績增溫也推升產品組合之毛利貢獻，2020年上半年綜效逐步展現，第一季順利逆轉多年虧損，第二季繳出「連兩季獲利」的好成績。

未來沛亨仍將持續深耕重點客戶，朝多角化經營，除原有電源IC事業部，也搭配集團發展策略，朝生醫等未來新興應用領域之醫療電子產品發展，期望開拓新產品線、強化成長動能。

2020年下半年整體訂單能見度已看到第四季，綜觀下半年營收仍將較上半年成長，法人預期沛亨全年度將可繳出一張全年獲利的成績單並一掃多年虧損之陰霾、正式邁入一個全新的、正向反轉的爬升段里程碑。

(工商 )