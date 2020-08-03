夏日炎熱大多數人選擇開啟冷氣消暑，不過也有許多民眾為荷包著想，睡覺時會將冷氣設定自動停止。近日就有網友表示，晚上睡覺開冷氣會設定時，沒想到收到電費帳單時，一個月竟用了400度電，讓他驚訝發問，「是我看錯了嗎？」貼文一發便有不少內行人指出，「電熱水器就是吃電怪獸。」

網友發出自己電表的圖片，表示單月用量就高達400度。(圖擷取自PTT)

原PO在PTT上發文表示，自己租了一間單人小套房，冷氣只有在晚上睡覺時會開啟，怎料他收到電費帳單時，仔細一算，單月用量就高達400度，讓他傻眼的說：「之前的租屋處，半年算一次電費，也才3、4千元，沒想到搬到新住所一個月就2000元。」他也錯愕的問：「還是是熱水器在吃電？儲備性電熱水器要關嗎？」

網友也紛紛留言，「我也有電熱水器，一個月不到200度」、「儲熱的沒用要關，不過400度一定還有其他問題」、「這要問抄表員囉」、「平均一天13度冷氣吹很兇喔」、「去查一下是不是電表記錯戶。」

不過許多內行人皆表示，「電熱很耗電 結案」、「要用再開電熱水器」、「儲熱式熱水器要關，24小時開很耗電」、「熱水器要用前一小時再開就好」、「電熱水器超級耗電，尤其是無知時放著保溫沒關。」

(中時新聞網)