「洲仔溼地」水雉復育有成，近日8隻幼鳥在公鳥的呵護下順利誕生，特殊的習性和逗趣的模樣吸引民眾爭相目睹。（鳥友Adum's Chu提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄國際級溼地「洲仔溼地」水雉復育有成，近日8隻幼鳥在公鳥的呵護下順利誕生，吸引民眾觀賞。在水雉的世界中，公鳥不但要負責哺育更要抵禦外敵，時值父親節前夕，應景又有話題。

高雄是全台溼地最多的縣市，早在1865年英國博物學家史溫侯（Robert Swinhoe），就在洲仔溼地發現水雉的身影，是台灣最南端水雉棲息和繁殖地。該處經工務局及台灣濕地保護聯盟共同努力，已有60多種水鳥和300餘種植物，堪稱高雄生態觀察寶庫。

工務局表示，每年4至9月是水雉換上美麗羽衣、尋偶配對、築巢的季節，洲仔溼地由於環境宜居，每年都會固定吸引6至8隻的水雉在此定居，但空間有限下、多的群體還會擴散至援中港、大樹鐵橋、美濃等地的溼地。

目前洲仔溼地內的水雉成鳥為2母4公，累積至3日已有8隻幼鳥誕生。公鳥與母鳥會約會求偶，母鳥生蛋後交由公鳥孵蛋，幼鳥孵化後仍由公鳥負責哺育。由於水雉是「一妻多夫」制，母鳥生完蛋後，會找尋其他的公鳥繼續交配。

8隻幼鳥跟著爸爸瞻前顧後、學習求生的模樣，上週末成為民眾賞鳥的焦點。公鳥警戒性超強，對於外來生物會積極抵禦示威，不惜捍衛幼子。工務局表示，幼鳥約2個半月後會離開爸爸，視狀況擴散到臨近的濕地。

洲仔溼地解說中心周邊周二至周日開放，環境教育區則於每月前三周的星期日開放參觀，導覽需提前2周線上預約，民眾可把握周日的免費優惠前往賞鳥。

(中時 )