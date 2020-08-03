台中市前議長張宏年全家4口，疑因服用知名聖唐中醫診所的中藥粉造成鉛中毒，衛生局依違反《醫事法》法罪嫌，將聖唐中醫院長呂世明函送偵辦。台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良3日表示，檢方已簽分「他字案」偵辦，追查釐清案情。至於傷害罪屬告訴乃論，張彥彤表示，對刑事傷害罪及民事求償，他堅持提告。

中市驚傳前議長張宏年、兒子市議員張彥彤等全家4口發生鉛中毒事件，張彥彤今年7月初因身體不適就醫，初步檢驗不出病因，直到檢驗血液發現重金屬含量超標，鉛指數高於正常值9倍，經治療後好轉出院，而他父親張宏年及母親、姊姊先後檢驗發現鉛中毒，陸續就醫。

台中市衛生局行專案調查，將張家相關食材、藥品及接觸物品送驗，檢驗發現游聖唐中醫診所開立的自費中藥粉，金屬含量超出標準值逾500倍。台中市衛生局衛生局在7月30日到聖唐中醫診所稽查，以診所院長呂世民涉嫌誤用硃砂，違反《醫師法》，要求停診一個月，並裁罰10萬元。此外，並依違反《藥事法》將呂函送法辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，全案已簽分「他字案」偵辦，台中市府衛生局已針對違反《醫師法》部分進行行政裁處，檢方將針對違反《藥事法》展開進一步追查，釐清案情。

鉛中毒案越演越烈，台中市衛生局3日即掌握唐中醫診所患者有15人使用該自費藥粉，6人已就醫檢驗，其中，有5人血中鉛濃度含量超標，包括張彥彤議員全家4口及另1名女性患者。此外，衛生局持續聯繫其他9名患者健康住況，協助將中藥粉送驗。

張彥彤表示，中醫師竟開禁藥給病患服用，不但嚴重戕害患者健康、造成重傷害，對刑事傷害罪及民事求償部分，他堅持提告，目前正在蒐集相關證據，一定究責到底，並提醒警調單位，事前防止相關人士脫產。

張彥彤呼籲，曾到聖唐中醫診所看診、拿藥服用民眾，身體若有不適，一定要到醫院檢查，並將相關藥物送驗，同時要追究法律責任。

(中時 )