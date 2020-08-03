檢調偵辦立委集體貪瀆案，其中時代力量黨主席、前立委徐永明捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受業者賄絡，台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，而消息曝光後，時代力量也宣布停止徐永明職務。然而，時力黨秘書長陳志明2日在臉書替徐永明護航，稱他這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」對此，資深媒體人董智森在廣播節目中則是痛批，「好不好笑？從頭到尾都在說謊」。

董智森今(3日)在廣播節目「小董真心話」中表示，徐永明涉收賄會爆發，則是因他被檢調錄到一通關鍵電話問「錢呢？」令他忍不住痛批「膽子太大了！」董智森說，「這些人我都看不起，講一套做一套，每天講別的政黨不清廉，結果自己政黨最清廉？」

至於，秘書長陳志明竟稱「黨發不出薪水，黨主席去借錢來發」，董智森則是大罵「好不好笑？從頭到尾都在說謊，上一任黨主席是黃國昌，事發時的黨主席是黃國昌耶，各位懂了嗎？」

另外，董智森指出，自己有查過，政黨有兩筆補助款，也就是只要得票3.5％以上就有，上一屆，時代力量每年都獲得政府補助款3721萬，另外是民進黨最多，他把這些資料通通查出來，至於，個人補助款部分，時代力量拿1700萬，「所以可以看到台灣社會有時候很多人扯東扯西 ，對小董來說，這些都非常可笑，都查的出來，時代力量嘴巴講清廉、錢照拿」。

(中時新聞網)