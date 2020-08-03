高雄中山工商綜合職能科學生洪斯豐從小患有自閉症及過動症，在不斷努力練習下，參加第16屆全國身心障礙技能競賽，奪得麵包製作組金牌，明年將代表台灣參加在俄羅斯莫斯科舉行的國際展能節職業技能競賽，為國爭光。

洪斯豐因為患有自閉及過動症，學習時並不向一般人容易，必須經由老師們耐心陪伴教導，讓他靜下心來克服各項困境，每個步驟反覆練習才有機會完成作品，他在學做歐式麵包和菠蘿麵包時，光調整手勢就花2個月時間，培訓1年共做了超過1500個麵包，才慢慢抓到訣竅，漸入佳境，最終在比賽中獲得佳績，令大家相當佩服。

洪斯豐除了有堅持不懈的精神，更是貼心、勤儉的孩子，從小由媽媽和外公婆撫養長大的他，前年外婆病逝，心靈頓時失去依靠，但他仍做好哥哥榜樣，幫家裡把2位年幼妹妹照顧的無微不至；家庭生活壓力龐大，貼心又孝順的他，更是節儉自持，為的就是讓家庭生活更寬裕。

「不怕苦中苦，方為人上人」是洪斯豐的座右銘，指導老師詹喜琴表示，他的堅持與毅力令她印象深刻，洪斯豐是一個可塑性極高能聽老師建議，且不斷調整自己、提升技能的學生，時常為了堅持做好麵包，都要成品告一段落才願意吃飯，因而瘦了好幾公斤，連圍裙繞1圈還綁不牢，幸好辛苦最終換得甜美果實。

(中時 )