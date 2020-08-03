UL位於德國克雷菲爾德（Krefeld）的材料測試實驗室，近日獲福斯汽車認可成為其核准的外部實驗室，日後將可根據福斯汽車零部件檢測標準PV 3942進行材料的逸散測試。PV 3942標準是用於測試汽車的內飾零部件和半成品的逸散行為。

該實驗室可針對選定的內外部零部件，進行環境耐受度、表面特性、機械強度、燃燒性能、介質阻抗和織布性能的測試。

UL材料暨供應鏈部汽車業務經理湯姆士.華格納（Dr. Thomas Wagner）博士表示：「獲得福斯這一擴展增項許可，代表我們可以根據PV 3942標準進行測試評估，同時並包括化學成分和氣味分析。」

華格納博士進一步補充：「UL一直致力於根據福斯和其他汽車專業製造／代工廠（OEM）的測試標準，擴展汽車材料逸散和其他性能測試能力的認可。」通過認證的相關測試標準，可參考福斯供應商入口網站的資訊，同時UL也被公告為認可的授權測試實驗室。

UL克雷菲爾德材料測試中心能提供獨特的統包式測試服務。透過UL高度專業化的測試實驗室、現代化的測試方法和全面的材料數據庫，能夠協助汽車製造商和供應商，優化產品開發與上市時程，包括產品概念階段、初期產品開發，到最終零部件生產核准程序（PPAP）的支援。

(工商 )