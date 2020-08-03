威盛電子（2388）為幫助偏鄉學生學習符合108年新課綱之科技課程、及了解新興AI科技趨勢，新北市教育局以位於東北角偏鄉的欽賢國中作為AI科普教育推廣站，今日進行揭牌，由教育局長張明文出席揭牌儀式。

同時在新北市政府教育局及國教署北區科技教育中心台灣師範大學科技系張玉山教授研究團隊負責教育指導與帶領下，攜手AI嵌入式平台大廠威盛電子，在新北市立欽賢國中共同發起推動新北市偏鄉國中小AI智慧科技教育發展計畫合作。

今天與會現場的貴賓除了新北市政府教育局張明文局長、還有國立臺灣師範大學科技系張玉山教授、威盛電子公司全球行銷副總Richard Brown、欽賢國中林才乂校長及新北市瑞芳區中小學校十二所學校校長代表等。

在此次合作中，由新北市政府提供教育計劃專案輔導，國教署北區科技教育輔導中心張玉山教授教學團隊負責專業AI自造科技教學指導，威盛提供強化AI自造科學的威盛專業AI技術指導，期許透過這項產官學合作達到協助新北市偏鄉國中小學生，透過三方專業資源，合力推動偏鄉學生科技應用能力與資訊素養，點亮偏鄉資訊教育。

在開啟這個偏鄉自造科技教育合作的首部曲，另外在現場展示張玉山教授團隊帶領的AI科普教育營隊發表成果，在今天活動中展出多項不同學習情境進行探究應用包括智慧小車等，皆採用威盛電子Pixetto自造多元運用的鏡頭，這個鏡頭是Full HD的鏡頭，具備多種物件相關辨識功能如顏色，手寫數字，交通號誌，透過Pixetto鏡頭豐富的軟硬體功能，將成為孩子們探索AI的第一步，並幫助孩子們啟發邏輯能力，培養程式設計思維，再進一步發揮更多創造力，將Pixetto整合在各式各樣不同之應用，落實自造教育的宗旨。

張玉山教授表示，本次台師大中心專業團隊深入偏遠的欽賢國中推動AI科普教育，目標是協助孩子們提早進入AI自造學習及程式學習的領域，讓學生在「玩中學，作中創」，實作探究與設計創新中認識AI、學習AI，也透過產官學三方合作，使偏鄉學生教育持續提升，強化基礎教育的深耕，提升未來競爭力。

對於這次合作，威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示：「我們很榮幸參與這次新北市偏鄉國中AI自造教育的推動，在未來AI及程式設計的趨勢驅動下，協助孩子們提早進入AI智慧自造學習及程式設計的領域，期許這樣的產官學合作，將使偏鄉學生教育持續改善，加強整體國家國際競爭力。」

(工商 )