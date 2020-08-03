HYUNDAI ELANTRA自1990年上市至今已發展至第六代，30年來不僅榮獲全球10大暢銷車，2018年在台上市時曾於台中麗寶賽道創下2分7.193秒單圈成績，成為同級最高性價比的國產四門轎跑。昨發表ELANTRA Sport Final Force，除了擁有204ps/27kgm最大動力輸出，亦經跑格化調校，將提供極地白與冶煉灰兩款車色，限量300台。

南陽實業行銷本部協理詹醒昇表示，據內部分析，HYUNDAI目前在三個面向受消費者青睞，安全排第一，主要是母廠有自己的鋼鐵廠，產品大量運用高剛性鋼材，加上去年導入先進駕駛輔助系統（ADAS）配備而受消費者信賴；其次是設計、第三是性能。尤其是運動化定位鮮明的ELANTRA Sport上市後表現更凸出，這也是推出ELANTRA Sport Final Force的原因。

詹醒昇表示，綠能車是HYUNDAI未來發展重點，總部最近將原本2025年達到前三大品牌、銷售67萬台目標提高到銷售100萬台，第四季將公布與SAMSUNG、SK、LG共組電動車策略聯盟的細節，包括電池、物聯網等設備，未來也會推出許多新車。他透露11月會推出HYUNDAI Ioniq Hybrid的小改款，明年將推出HYUNDAI Santa Fe Hybrid全新車型。

(中時 )