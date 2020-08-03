恆春旅遊醫院醫療大樓重建案歷經5次流標後，終於月前發包成功，衛福部長陳時中（右三）、屏東縣長潘孟安（右二）3日聯合主持動土儀式。（謝佳潾攝）

恆春旅遊醫院醫療大樓重建案歷經5次流標後，終於月前發包成功，衛福部長陳時中、屏東縣長潘孟安3日聯合主持動土儀式，除宣示恆旅將朝「重症急救醫院」努力外，更要當在地人與出外人的最佳靠山，預計2023年完工啟用。

「千呼萬喚始出來！」陳時中為動土儀式特地南下恆春，他說，他從高雄到恆春坐了1小時50分鐘的車，若是旅遊沿途看風景還不錯，但如果有病痛急症就會是很大的障礙，行政院有看到在地人與觀光旅遊的需要，在3任行政院長的支持下，終於順利動土。

他說，恆旅為地方服務許久，是間有歷史的醫院，而未來它將朝向「重症急救醫院」努力，衛服部會持續籌措經費，引進核磁共振儀、心導管室、高壓氧治療艙以及高階電腦斷層等先進設備，絕不讓新醫療大樓僅是個空殼，而是在地人與出外人的靠山。

對此，潘孟安則提出醫護人力的狀況，他說，有好的設備也要有好的人才，如此才能相輔相成，所以屏縣府除積極與各大專院校、各護理系所合作，催生培訓臨床護理師的展翅計畫、偏鄉護理菁英培育計畫外，更將在薪資、津貼與住宿方面提供最好的待遇。

恆旅指出，新醫療大樓預定地上8層、地下1層、急性病床99床，而除增加專科醫師外，也計畫運用空間設置偏鄉欠缺的安寧病房，讓在地醫療更整體完善。

(中時 )