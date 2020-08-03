檢調單位偵辦6位朝野現任、前任立委涉及收賄弊案，其中民進黨立委蘇震清被爆料收2千萬最多震驚各界，也連帶影響立法院。過去許多民進黨立委都主動受訪，今天上午破天荒沒人出面受訪，讓媒體大感意外。

《中評網》指出，過去媒體到立法院採訪，只有民進黨立委受訪意願最高，不但主動配合，還會和電視台記者打關係，國民黨立委是「能閃就閃」，其他在野黨立委受訪都是依議題而定。目前6位現任、前任立委涉及收賄，相關弊案經過兩天司法偵辦，還在持續發展中，連帶影響立委受訪意願。

報導說，媒體今早到立法院採訪，朝野政黨只有民進黨立委無人出面受訪，媒體打電話找人不是以人不在立法院為由，就是直接拒訪；民進黨立委吳秉叡更是神情嚴肅快步離開辦公大樓，完全不理會媒體，完全打破一定找得到綠委受訪的慣例。

一整個上午除了國民黨團林為洲、林思銘舉行記者會，受訪的立委只有國民黨陳玉珍、台灣民眾黨張其祿、基進黨陳柏惟，屈指可數。3人被問到收賄弊案全都語帶保留、謹慎回應。

檢調單位日前進行搜索、偵辦6位朝野現任、前任立委，包括民進黨現任立委蘇震清，配合民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇，以及民進黨前立委陳唐山3人；國民黨現任立委陳超明、廖國棟2人；以及時代力量黨主席、前立委徐永明1人。

媒體報導稱，蘇震清被爆料收2千萬最多，而且2015年蘇震清一家存款約679萬，2016民進黨執政後蘇震清夫婦存款增至1584萬元資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。他在日前還被國民黨揭發與蘇嘉全在2016、2017年立法院長任內，偕同公營事業公司由人力仲介公司安排訪問印尼政要，涉及私利；蘇嘉全的外甥、前唐榮總經理張仲傑更早也被國民黨揭發捲入4項弊案，一連串負面訊息讓蘇嘉全8月2日向蔡英文請辭總統府秘書長獲准。

(中時新聞網)