嘉義市光學社福協會社長翁壽良（左二）代表捐贈虱目魚等物資，仲埔教養院長黃宏玉（右二）致謝。（廖素慧攝 ）

收容身心障礙的社福機構，大多仰賴民間捐款，今年受新冠肺炎疫情影響，各界的捐款捐贈物資大幅減少，嘉義市光學社福協會募集物資及善款送暖，捐贈給嘉義縣仲埔教養院，院長黃宏玉感謝大家的捐助。

嘉義市光學社福協會社長翁壽良率同嘉義市義消總隊總隊長陳姿妏、國際崇他嘉義社長劉燕足，利用假日到嘉義縣仲埔教養院參訪，捐贈虱目魚、白米等民生物資及捐款。

翁壽良說，仲埔教養院收容嘉義縣市的身心障礙者，因為今年疫情影響，有的家屬手頭拮据，無法如常繳費，光學社募集物資及捐款共12萬元捐助教養院，目前疫情暫時緩和，希望有更多人伸援手，送溫暖給教養院的院生們。

黃宏玉說，院生多來自中低收入的家庭，社會民間團體的捐款及捐贈物資，是他們的生活開銷的主要來源，因為今年疫情嚴重，影響各行各業，各界的愛心捐款也減少很多，感謝光學社協助募集物資及捐款，幫忙教養院度難關。

(中時 )