德國要求自高風險區入境旅客接受強制篩檢 18:222020/08/03 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國本周稍後將對來自高風險區的入境旅客進行篩檢。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天宣布最新防疫措施，要求自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）高風險地區返回德國的旅客，必須接受強制篩檢，這項規定將於本周稍後實施。 根據路透報導，史巴恩今天告訴德國第一電視台（ARD）：「我們已擬好初步草案，希望能和各邦充分協調，因為他們必須在機場和火車站實施檢疫。」 最新數據顯示，德國境內今天（3日）新增509人確診，累計感染人數為21萬402人，死亡人數累計為9148人。 (中時 ) #德國 #強制 #篩檢 #巴恩 #累計 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鴻Q2淨損3.63億 鋼價回溫Q3拚轉盈 04:102020/07/30 證券．權證 造市制度 明年上路 04:102020/07/30 證券．權證 疫情入侵議會 美國會女王果斷出手：全員強制戴口罩 16:442020/07/30 國際 中醫大新竹附醫整合篩檢 免費下鄉辦 17:492020/07/30 寶島 二波疫情兵臨城下 傳染力更強 04:102020/07/31 政治要聞 中部外籍工程師疑染疫 盧秀燕：不在台中 14:162020/08/01 寶島 疫情風暴恐來襲 電影院、KTV5大場所擬強制戴口罩 15:302020/08/01 生活 童綜合辦攝護腺免費篩檢 病友捐百萬響應 15:532020/08/01 寶島 工程師染疫趴趴走害慘371人 人渣文本：「這族群」最該自費篩檢 23:192020/08/01 生活 《國際社會》防疫情擴散 德國本周起對入境旅客強制篩檢 15:572020/08/03 財經 國際熱門新聞 遇到剋星 川普姪女曝：梅克爾遠比川普聰明 快把他逼瘋 - 國際 美媒推測抖音遭禁的真正原因：用戶故意「放鳥」川普？！ - 國際 外媒：中東一國因疫情站在瓦解邊緣 恐面臨亡國命運 - 國際 海岸邊詭異生物長4.5公尺 全身有毛長鰭、腐爛屍臭沖天無法識別 - 國際 白宮防疫高官示警：美新冠大爆發進入新階段 曝病毒擴散範圍 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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