德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天宣布最新防疫措施，要求自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）高風險地區返回德國的旅客，必須接受強制篩檢，這項規定將於本周稍後實施。

根據路透報導，史巴恩今天告訴德國第一電視台（ARD）：「我們已擬好初步草案，希望能和各邦充分協調，因為他們必須在機場和火車站實施檢疫。」

最新數據顯示，德國境內今天（3日）新增509人確診，累計感染人數為21萬402人，死亡人數累計為9148人。

(中時 )