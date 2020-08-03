立委蘇震清涉貪案影響重重，恆春鎮長補選似乎也受衝擊，與前、現任議員形成「三強鼎立」的鎮代陳進興，長期擔任蘇在恆春的助理，現因蘇關係多少受「注目」，選況恐怕大洗牌；而5名候選人3日完成號次抽籤，選戰正式開打。
恆春鎮長補選將於22日進行投票，而此次雖有5名候選人，但地方人士都把目光集中在民進黨籍現任議員陳文弘、國民黨籍前議員張榮志、與脫黨參選遭民進黨開除黨籍的鎮代陳進興，「3人各有山頭」，順勢形成三強鼎立的局面。
陳文弘、張榮志因都由黨推派，所以有基本的選舉資源與選票在，而陳進興雖遭開除黨籍，但因長期擔任蘇震清在恆春的助理又是代表，在長年深耕地方下、也有穩固的基本盤，加上有前鎮長盧玉棟鼎力支持，實力讓陳文弘、張榮志不敢小覷。
不料，蘇震清爆發涉貪2000萬，隨著全國上下議論紛紛，恆春地方人士分析，「陳進興恐受蘇案影響」，對此，陳進興則稱，「完全不受影響」，他強調，在蘇委員還沒經營地方時，他早就擔任里長服務民眾，至今10餘年的付出與努力，相信大家都看得到，更堅信大家會給予他肯定多過質疑。
而5名候選人的抽籤結果為，獨立書店老闆娘郭德慧1號、民進黨籍陳文弘2號、補教業者王迎曦3號、國民黨籍張榮志4號、無黨籍陳進興5號。
(中時 )
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