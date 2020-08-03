從政長達30餘年的台中市議員吳顯森，下屆將交棒給大兒子吳呈賢參選，不僅如此，小兒子吳建德也將投入平地原住民市議員選戰。吳顯森表示，吳呈賢長期跟他一起服務選民，對他絕對有信心；而吳建德在接觸原住民後對公共事務產生興趣，非常支持他轉戰跑道。

36歲的吳呈賢目前是農田水利會委員，他說，自己一直陪同父親吳顯森身邊，長期一起服務選民，6年前進入農田水利會服務，深感政府與水利會之間不能欠缺橋梁，於是他將延續父親的為民喉舌之路，將為基層持續爭取建設。

今年才24歲的吳建德，原本從事建築工作，因接觸了原住民後，深感平地少有原住民慶典，憂心原住民母語恐失傳，他年初決定要投入平地原住民市議員選戰，希望為原住民謀取更多的福利。

吳顯森表示，從鄉長時代到市議員，他從政已經32年，是該交棒的時候了！大兒子吳呈賢自小跟在他身邊耳濡目染，長大後在一直都在服務處幫忙，對服務選民相關事務非常熟稔；小兒子吳建德對政治有興趣，打算投入平地原住民市議員選戰，他也樂觀其成，直誇兒子這半年多來很拚、很努力。

(中時 )