受股市復甦和投資人對環境、社會和公司治理（ESG）的興趣持續增長，Morningstar晨星最新一份的《全球可持續資金流向報告》顯示全球永續型基金的資金淨流入在2020年第二季達711億美元，較上季增長72％。亞太區僅佔永續型基金總資產的2.4％，第二季度淨流出為7.74億美元。

晨星歐洲、中東、非洲地區及亞太區永續研究主管Hortense Bioy指出，市場自第一季度新冠肺炎疫情大流行的拋售中全面復甦，提振了全球資金強勁流入。持續的資金流入表明，投資人對ESG問題的興趣日益濃厚，尤其是在COVID-19危機之後。

Hortense Bioy指出，大流行病造成的破壞，突顯了為多方利益關係人考量而建立永續性和有彈性的商業模式的重要性。估計投資人在COVID-19疫情中意識到，企業需建立一個考量所有股東利益，且具防禦力的商業模式的重要性，因而對ESG的興趣將有所增長。

綜觀亞太市場概況，第二季度中國大陸大量外流10億美元。中國大陸投資人通常將股票基金的發行視為股票IPO。他們買進，持有幾天或幾週，一旦基金產生一定報酬，就將其賣出。

香港和新加坡只占永續型基金的一小部分，這兩個中心分別只有2.83億美元和600萬美元的註冊資金。然而，這些數字可能並不代表這兩個市場投資人對ESG日益增長的興趣，因為香港和新加坡投資人購買歐洲UCITS基金是很常見的。這些投資人不僅購買以港元和新加坡幣計價的股票，還購買以美元和歐元計價的股票。因此，確定這兩個市場的投資人持有多少永續型基金是一項挑戰。

台灣逆勢而上，連續第二個季度成為外資流入最多的地區。在基金推出的推動下，它在第二季度吸引了近1.3億美元。

(旺報 )