華新科（2492）旗下陶瓷粉末廠商信昌電（6173）公布第二季財報，累計上半年EPS達1.78元，雖然呈現年減，惟第二季歸屬母公司淨利達2.13億元，寫下最近五季新高紀錄，單季EPS約1.24元，季增129％、年增20％，順利重返年、季雙增的成長軌道。

華新科（2492）上周已經公布上半年自結損益，累計今年上半年每股稅前盈餘達7.15元，法人推估，每股稅後純益約5元，由於毛利率可望季增逾9個百分點，優於法人預期，因此華新科今年度的EPS也獲法人上修至13元，旗下轉投資公司信昌電3日跟進公布財報，第二季獲利亦重新步入成長軌道。

信昌電以生產利基型MLCC及陶瓷粉末為主要業務，並有相當程度比重交貨給華新科，隨著華新科揮別第一季陰霾，信昌電第二季財報也重新邁入成長軌道，根據信昌電公布的上半年獲利，第二季歸屬母公司淨利達2.13億元，較第一季的9,300萬元巨幅成長129％、年增20％，稅後EPS達1.24元，累計上半年EPS為1.78元，仍遜於去年同期的2.61元。

(工商 )