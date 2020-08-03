為增進偏鄉學童多元知識學習的機會，日月光投控與財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會於高雄市杉林區舉辦「日月光樂學杉林」系列活動，除了安排杉林國中師生參訪日月光綠科技教育館推廣水資源循環利用觀念，並攜手文藻外語大學、銘傳大學及國際STEAM教育協會的優秀師資與教學資源，舉辦少年暑期營活動，期盼透過跨領域的多元課程和寓教於樂的方式，帶給杉林區國小學童一個精采難忘的暑假。

日月光集團行政長汪渡村表示，都會區教育資源相對充足，除學校正規課程外，每逢寒暑假，學生課餘活動的安排也十分豐富，這些在都會區常見的營隊課程，對於非都會區的學童而言可能較少有機會能夠接觸到。日月光有感於此，這次特別結合文藻外語大學、銘傳大學及國際STEAM教育協會，將永續英語、新聞製作與主播體驗及科學創客的多元課程帶進杉林區，希望藉由這系列針對該區學生精心規劃的教學內容，能夠增進珍惜資源的環保觀念、綠色議題的資訊傳遞及手腦並用的研究精神。

「日月光樂學杉林少年暑期營」今日於新庄國小舉行開課典禮，共有來自新庄國小、集來國小和杉林國小約60名學生參加。雖然正值暑假期間，但每位小朋友依舊準時早起，精神奕奕熱情參與，雖在國內疫情有逐漸趨緩的趨勢，但營隊的防疫措施仍然沒有鬆懈，在志工團隊細心引導下，小朋友們陸續完成測量體溫及手部清潔的程序，以確保所有參加的師生在健康無虞的環境中學習。

(工商 )