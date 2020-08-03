Ansys（NASDAQ：ANSS）正透過Ansys學術計畫（Ansys Academic Program） 新增的免費線上Ansys創新課程（Ansys Innovation Courses），重塑工科學生學習物理原則的方式。該隨選課程結合真實模擬個案研究和簡短的物理理論課程，教導學生複雜的物理概念和現象，加速帶動工科教育向未來邁進。

隨著全球大學因應新冠肺炎（COVID-19）防治而停課，許多以物理為基礎的課程都從課堂教學轉為線上學習。唯有透過結合線上課程和模擬的力量，幫助學生視覺化並增強複雜物理概念。無論是正要成為工程師的大學生還是學習新技能的專業人士，Ansys創新課程都能透過以模擬為基礎的跨物理領域課程，幫助其突破快速學習物理的障礙。

Ansys創新課程的範疇超越物理理論，透過高傳真Ansys模擬和研究真實個案，加強物理概念。雖然課程針對學生和剛邁入職場的工程師設計，但任何人均可參與。Ansys創新課程提供全方位的教育體驗，包括由Ansys專家擔任講師的視訊、講義、作業、個別指導和測驗。美國康乃爾大學和北卡羅萊納大學夏洛特分校（University of North Carolina at Charlotte；UNCC）等Ansys學術合作夥伴亦提供部分課程。

UNCC電機暨電腦工程系助理教授Kathryn Leigh Smith表示：「Ansys創新課程提供學生獨特的線上學習環境，不是教科書可以比擬的。我很榮幸能透過開發電磁學課程，對這個重要方案有所貢獻。動畫和示範運用最先進的Ansys模擬補充講課材料，讓學生完全掌握基本原則，以及解決當前工程挑戰的相關層面。」

Ansys技術長暨Ansys學術計畫執行主辦人Prith Banerjee表示：「在這個不確定的時代，遠距學習已成為常態。Ansys創新課程幫助學生補足傳統教育的不足處，掌控自我學習，並快速吸收物理概念。結合物理理論教學和模擬提供學生一個動態的全新學習方式，無論對象是基層的大學生還是希望學習新技能的工程師。」

(工商 )