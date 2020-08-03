中市烏日區旭光國小二期校舍工程3日動土，台中市長盧秀燕（右3）等為工程動工祈福。（黃國峰攝）

中市烏日區旭光國小二期校舍工程3日動土，預計新增33間教室，外觀延續一期圓潤外觀，建築立面以圓弧造型為主，拉大建築棟距，藉此引入自然通風及採光。（黃國峰攝）

台中市烏日高鐵重劃區近年人口發展迅速，位於此區的旭光國民小學漸漸不敷使用，市府補助1億8,945萬6,000元增建二期校舍，台中市長盧秀燕3日上午出席動土典禮，新增33間教室，3日舉行開工動土典禮，預計111年8月底完工。

旭光國小自106年2月遷至高鐵重劃區內後，周邊大樓建設，如雨後春筍般蓬勃發展，旭光國小就學人數年年激增，從最初的12班、196人，增至目前的16班、402人，109學年度更增加為19班，預估111學年度將達到25班以上。

台中市長盧秀燕3日出席二期校舍興建工程開工典禮表示，旭光國小已設立逾60年，近年來高鐵重畫區，人口成長快速，旭光國小每年平均約增加3班，校舍已不敷使用，因此在議員的建議下，籌編了近1億9千多萬興建二期校舍，預計2年內完工；另因應施工期過渡期，也編列350多萬規劃興建臨時教室及廁所，希望提供學生良好的學習環境。

中市教育局指出，市府補助1億8,945萬6,000元增建二期校舍，為2棟地上4層建築，新增教室33間，將可達36班規模，預計111年8月底完工。校舍外觀配合一期校舍圓潤外觀，建築立面以圓弧造型為主，拉大建築棟距，藉此引入自然通風及採光。

(中時 )