豪華進口車市排名洗牌，和泰汽車旗下LEXUS品牌表現越來越突出，7月份再次以2,635台的亮眼成績，確保了豪華車品牌銷售第一名的王座，在5-7月期間，已經連續3個月蟬聯銷售冠軍，改寫過往豪華進口車是雙B寡占局面。。

LEXUS不僅是銷售品牌冠軍，7月份休旅車級距市場占比更高達45.1％，以幾乎市場一半的占比大幅領先各品牌競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅全面稱霸。

旗下各車系表現，NX車系以優異的產品及極具競爭力的價格，於7月份再次以1,015台，單月破千台的驚人成績，站穩第一名，獨霸所有豪華車級距；RX以創新洗鍊的設計，7月即以461台稱霸中大型豪華休旅車級距；而跨界休旅UX推出後也熱銷好評不斷，7月以578台穩居小型休旅霸主地位。

和泰車表示，LEXUS前7月累計銷售台數高達14,202台，比去年111.2％ 創下歷史新高，在消費景氣逐漸回溫的情況下，相信2020年會創下更多高峰紀錄。

(中時 )