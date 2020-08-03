台中東海大學前 驚見公車碰撞機車 騎士重傷送醫搶救 18:362020/08/03 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市東海大學附近3日下午正值車水馬龍，發生一輛公車與機車相撞的交通事故。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區東海大學附近3日下午5時30分，正值車水馬龍，發生一輛公車與機車相撞的交通事故，機車騎士傷重送醫急救，警方與消防隊在場救援與調釐清車禍原因。 (中時 ) #機車 #騎士 #東海大學 #急救 #東海 也許您會感興趣 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 4警重機隊幫救護車開路救命 10分鐘路程變3分鐘 - 社會 潤寅詐貸案 檢調逮合庫與台企銀3內鬼 - 社會 趙正宇收賄辦公室主任一肩扛下 辯：賄款賭博輸光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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