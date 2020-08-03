7月車市衝上43,939台今年新高，和泰汽車旗下TOYOTA品牌銷售更是亮眼，在吸塵器交車禮及多款熱銷車高額零利率專案的推動下，合計登錄13,125台，TOYOTA單一品牌搶下近3成總市場銷售，為今年元月後的新高紀錄，持續蟬聯台灣車市龍頭寶座。

和泰車表示，TOYOTA RAV4全月熱銷3,961台，逼近今年1月創下的歷史最高紀錄4,089台。國產車方面，TOYOTA ALTIS熱銷3,724台，也創下今年ALTIS銷售數字的新高；SIENTA及YARIS亦分別繳出1,504及1,394台的好成績，分別佔據全乘用車市場的第5、6名。

8月雖將進入傳統農曆民俗月，但為滿足廣大消費者需求，TOYOTA除延續7月振興券優惠及交車三大好禮，更首度針對熱銷車款ALTIS油電及RAV4油電加碼推出高額零利率優惠，請有購車需求的消費者把握民俗月前最佳優惠。

(中時 )