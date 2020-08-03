55歲資深女星崔佩儀和韓裔美籍老公Sam結婚19年，兩人育有一子貝克宇，樂於分享家庭生活的崔佩儀，平時不吝嗇公開放閃，不過她近日登上節目時，則是提到老公和媽媽過去曾因育兒問題槓上，崔佩儀被夾在中間，讓她直呼：「我不知道該怎麼辦」。

崔佩儀登上節目《單身行不行》透露，兒子在學爬時，不慎遭岳母養的狗狗咬傷臉，未料卻掀起家庭戰爭，老公Sam心疼兒子受傷，氣喊狗狗已不能繼續養，不過岳母則認為，是孫子不小心拉到毛孩子，才會遭咬傷。

崔佩儀上節目透露，老公和媽媽曾為育兒問題槓上。（圖／取材自東風衛視Youtube）

Sam還放話，若岳母要繼續養狗，他就要帶兒子到美國生活，崔佩儀不禁感嘆：「為了一隻狗要離婚，這真的...」，面對老公和媽媽槓上，崔佩儀當時還難過到落淚，她更大嘆無解「我也不知道該怎麼辦」，當時家庭的氣氛還因此鬧僵。

直到老公和岳母冷戰快半年，Sam則主動提議要帶丈母娘去日本旅遊，Sam在國外也主動幫岳母推輪椅、帶岳母購物，兩人才終於和好，讓崔佩儀開心直呼：「我的幸福終於找回來了」。

老公和岳母冷戰半年後終於和好，讓崔佩儀直呼：「我的幸福終於找回來了」。（圖／取材自東風衛視Youtube）

【精華版】崔佩儀委屈掉淚！老公和丈母娘槓上鬧離婚

(中時新聞網)