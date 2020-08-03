金門縣公務人力訓練中心及金沙鎮親子遊藝館今（3）日下午揭牌啟用。（李金生攝）

金沙鎮首座親子遊藝館內有桌遊、益智圖書及電腦影音設備。（李金生攝）

金沙鎮首座親子遊藝館內有桌遊、益智圖書及電腦影音設備。（李金生攝）

金沙鎮首座親子遊藝館提供一處豐富、多元的親子互動場域。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與行政院人事行政總處蘇俊榮副人事長，就中心未來運作交換意見。（李金生攝）

金門縣公務人力訓練中心及金沙鎮親子遊藝館今（3）日下午揭牌啟用，楊鎮浯縣長期待帶來人流移動，與周邊的居民和空間產生更多共鳴，起到帶動東半島觀光串連及經濟文化發展的作用。

縣府以辦喜事心情為坐落於文化園區的1館1中心舉辦聯合揭牌儀式，行政院人事行政總處蘇俊榮副人事長專程跨海參加。縣議員董森堡與金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮代會主席周水土與縣府主管出席。

楊鎮浯表示，離島金門的訓練資源分配不如台灣本島，相關專業職能研習均需赴台，預算經費和受訓人數相對有限，縣府規畫成立這座訓練中心，連同促進東半島觀光和增加人流移動加入考量，希望為平衡東、西半島發展帶來新活力。

楊鎮浯說明，訓練中心成立初期暫以人事處現有人員兼任，不另增加人力，未來視運作情況再檢討或調整，在部分主題課程轉化為在地辦理後，原赴台受訓經費也可改為在地支用，8月已排定13場訓練研習課程，以後也將協調中央機關或訓練機構在金門辦理專業職能訓練課程，讓本地更多公務員受惠。

縣府也鼓勵轄管機關未來辦理訓練，優先考量公訓中心場地外，也將逐步推廣民間團體使用，以擴大運作效益，增進公務體系的團隊戰力，也可增進金門的整體競爭力。

另金沙鎮首座親子遊藝館內則有桌遊、益智圖書及電腦影音設備，結合文化園區周邊的藝文空間、視聽教室，提供一處豐富、多元的親子互動場域，往「環境用心、孩子開心、服務細心、陪伴安心、家長放心」的目標大步邁進。

(中時 )