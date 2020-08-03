裕隆日產汽車持續致力培育未來設計人才、發揚創新精神，提昇台灣競爭力，舉辦「2019-2020裕隆日產汽車創新風雲賞」，本屆競賽題目「NISSAN LEAF for Change」，特別號召全國學子與NISSAN一同創新生活，用手機創作LEAF創意廣告，日前10組優秀作品已脫穎而出，比賽將進入決選階段。

為實踐競賽活動精神，裕隆日產特別於7月31日邀請10組入圍決選團隊前往苗栗三義總公司，參觀NISSAN汽車生產線、瞭解車輛裝配製程，安排師生於專業試車跑道試乘NISSAN「東瀛戰神」GT-R及新世代電動車LEAF，本次也特別向入圍決選團隊介紹NISSAN電動車發展源起，並邀請影音專家教授手機專業拍攝知識及實作課程，期望藉由本次活動讓決選團隊體驗NISSAN「Innovation that excites」品牌精神，幫助參賽者充分發揮創意想像、提昇決選作品層次，角逐金賞大獎NISSAN KICKS新車一部。

此次參訪活動中，讓師生特別期待的行程就是專業試車跑道試乘活動，裕隆日產特別安排NISSAN兩大車款現身，包含曾締造50場不敗紀錄的超級跑車「東瀛戰神」GT-R及新世代電動車LEAF，師生在專業試車跑道上體驗NISSAN跑車熱血沸騰的性能與速度，感受NISSAN 用創新能源開發LEAF電動車的環保理念與科技，過程中參訪師生驚呼聲不斷，興奮表示試乘體驗帶來難忘的刺激快感，是難得且珍貴的回憶，也深刻體會NISSAN汽車產品的活力與創新，以及愛護地球的精神與行動。

(中時 )