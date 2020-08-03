今年來科技股表現強勢，就連大陸A股也不例外，投信法人認為，受惠5G基礎建設及手機等應用發展迅速，預估A股下半年布局，科技題材仍是最強主線，建議可透過相關A股ETF掌握投資商機。

A股7月以來牛氣沖天，儘管近期盤整，不過，科技股仍是交投人氣指標，也因此帶動FH中國5G(00877)、富邦深100(00639)、群益深証中小(00643)等聚焦科技股的A股ETF近一周報酬率及成交量表現，優於以大盤為主的標的。

招商證券策略研究日前發布報告指出，每一次科技週期都帶來硬件到軟件需求的爆發。在本次5G帶領的新一輪科技週期中，通信層逐漸完備背景下，5G行業應用有望加速落地並釋放巨大紅利。建議投資者重點關注5G行業應用率先落地領域，如AR／VR、車聯網、無線醫療、網絡直播等。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，由於大陸5G政策明確，加上基站建設加快腳步，相關受惠供應鏈個股基本面前景看好，儘管先前5G指數出現較大波動，不過，觀察去年8月美國實施聯邦政府採購禁令及同年11月歐盟對於華為的立場轉變，雖然造成指數出現一波下跌修正段，但每段修正後指數仍續創新高，也凸顯其基本面優勢不受外在因素干擾，仍吸引資金流入。

根據大陸券商法人分析，今年以來大陸5G基站建設加速，5G指數成分股獲利大躍進，成為指數持續上漲的最大動力。5月中旬與近期的市場修正後，市場仍維持預估指數成分股明年度仍有30-35％的加權平均EPS成長率。

(旺報 )