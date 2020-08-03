永豐銀行持續深耕新南向，永豐銀行海外業務處處長王啟志表示，越南市場潛力豐沛，旗下胡志明市分行將鎖定企業金融與金流服務，以二大業務打造雙成長動能；為擴大團隊規模並貼近當地金融核心區域，分行據點已遷往市區金融中心，同時，預計3年內將擴編3成以上人力，將與永豐銀行其他全球據點，共同提供最即時、多元的金融服務，並協助台商及在地企業搶攻全球商機。

世界銀行（World Bank）全球經濟展望報告指示，今（2020）年東南亞9國的GDP（國內生產毛額），以越南成長2.8％最為亮眼，其他國家多為負成長或零成長1；永豐銀行表示，近年深耕越南成果顯著，除持續強化企金業務外，將推展越南當地企業與員工的現金管理金流服務，打造業務成長雙引擎。同時，胡志明市分行從原據點孫德盛大道西貢河邊辦公大樓，遷移至Le Duan大道Friendship Tower 辦公大樓2，更貼近在地金融核心區域，也提供企業客戶更便捷的全方位服務。

永豐銀行去（2019）年海外分行業績亮眼，稅前盈餘23.86億元、攀上近年新高3，胡志明市分行已陸續主辦前3大在地券商，總金額逾1.4億美元聯貸案4，並舉辦紡織業者座談會與台商分享在地營運資金鏈與稅務規劃，協助企業加速佈局。

此外，永豐今年亦與越南當地最大消費金融公司以及最大租賃公司展開業務合作，永豐銀行指出，未來將持續透過胡志明市分行與台灣、海外分支機構合作，搶攻在地與鄰近國家商機，滿足海外台商與在地企業全方位金融所需。

(中時 )