為培育優秀人才，國立成功大學3日與越南勇源基金會等簽署合作備忘錄，除提供成大越南學生獎學金，也提供到企業參訪、實習機會，同時也配合政府新南向政策，盼留住越南高科技、醫藥人才。

成大「成蝶計畫」繼去年6月與玉山銀行、柬埔寨及泰國台達電簽約合作後，今日啟動台越產學合作。目前就讀成大的越南學生近200人，是成大外籍生人數第2多的國家，成大校長蘇慧貞期盼，透過台越合作，不僅增進2國友好關係，越南學生自成大畢業後，也可投入台灣半導體、醫藥產業。

駐台北越南經濟文化代表處大使阮英勇則說，台灣的高科技、半導體、醫藥產業優秀，鼓勵越南青年學子把握資源，不管是留在台灣發展，或是學成歸國帶動中小企業，皆樂觀其成。

經濟部工業局南部晶片物聯網智造整合服務基地執行長謝佳宏則表示，目前台灣高科技產業亟需國際人才，未來越南學子若表現良好，歡迎加入台灣半導體產業，「畢業生、在校生都歡迎！」

成大副國際長李約亨指出，台灣新南向政策上路以來，越南一直為重點招生國家，但越南政府針對外國大學招生限制不少，盼藉此活動拓展與越南企業、學校的交流機會。阮英勇也說，目前越南赴台就讀的學生確實不多，約1萬2000名左右，盼越南政府重視台灣高科技、醫藥產業。

目前攻讀成大測量及空間資訊博士學位的阮文孟期待，獲得獎學金後精進自我，也期許自己學成歸國後，投身工業4.0的產業創新行列，成為促進越南國家發展的中堅分子。

(中時 )