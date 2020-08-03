蘋果（Apple）iPhone已確定將會延後發表iPhone 12系列（暫定名稱）。曝光過iPhone 12系列預計將會把「瀏海」（TrueDepth相機）區域變小，電量可能比前一代還小的爆料達人，又曝光了iPhone 12 Pro系列的相機佈局，並不是升級「四眼怪」，跟不少人想得不太一樣！
近期滿活躍的爆料達人@Komiya_kj透過Twitter分享，iPhone 12 Pro預計三顆相機的排列，跟iPhone 11 Pro一樣，左上角是廣角相機、下方為長焦（望遠）相機、右側為超廣角相機。而閃光燈維持原來的位置，在超廣角相機上方；超廣角相機下方則是新增的LiDAR光學雷達掃瞄儀，比例上，LiDAR的大小略比閃光燈大一些，但是相比相機鏡頭來說略小一點，並不是先前渲染圖多想像的「四眼怪」形象。爆料達人指出，iPhone 12 Pro系列的三顆鏡頭都比iPhone 11 Pro略大一些。
針對iPhone 11 Pro的鏡頭排列方式，蘋果曾經回覆他們選擇這樣做的方法就是單純覺得這樣比較美、比較漂亮。如果最終iPhone 12 Pro系列的相機維持了爆料達人所分享的樣式，不知道蘋果是否還是認為這樣比較美？
蘋果先前已透過財報會議對外指出新一代iPhone將會延後幾週發表，預計將會錯過傳統的9月週期。想要等候iPhone 12系列的果粉，今年得等更久的時間，考驗消費者的耐心。
(科技)
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