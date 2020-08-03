台南有1名癡情瓦斯工，極度愛慕1位在醫院上班的護理師。據了解，此名瓦斯工每月薪資只有3萬多，竟願意無條件提供生活費，給每月有4萬薪水的護理師。瓦斯工的瘋狂追求行徑不只如此，還特定分期貸款買了轎車給護理師，不料瓦斯工某天卻發現，護理士其實只是將自己當成工具人，早已將自己送給她的車，轉送自己喜愛的顏姓男子，瓦斯工不甘心，進而向護理師理論要回車，卻被護理師烙人狂毆至死，全案以傷害致死罪判處12年的有期徒刑。

根據鏡周刊報導，此名年僅24的護理師是在1家安養院裡就職，然而這名護理士卻被1名癡情瓦斯工人熱烈追求。此名瓦斯工每個月的薪資只有3萬多元，但他卻癡情到每月願意主動提供，給月薪有4萬元的護理師零用錢，還送了1台車給護理師，共計累積起來已高達100萬元。

實際上，這名護理師幾乎都將瓦斯工給她的錢，花費在自己心儀的顏姓男子上，就連瓦斯工送給她的轎車，幾乎都是這名男子在開。此男子得知護理師背後的金主是這名癡情瓦斯工，與護理師密謀引出瓦斯工將其毆打教訓。案發當時，護理師欺騙瓦斯工要探察地形，希望瓦斯工能陪同自己前往，當天護理師開往與男子約好的地方，並叫唆男子的兄弟在某處製造假車禍，讓瓦斯工下車察看，並趁機隨同數名壯丁將瓦斯工痛毆，護理師的心儀男子打紅了眼，還另行載到他處繼續海扁瓦斯工，不料力度沒有拿捏好將瓦斯工活活打死了！

殺害瓦斯工後，護理師與顏姓男子竟還將罪責全丟給手下小弟來背黑鍋，警察從小弟的說詞中，察覺並非主謀者進而順藤摸瓜，藉由小弟套出背後主事者護理師與顏姓男子。最終，嘉義地方法院針對護理師與顏姓男子的犯案行徑，以傷害致死罪，將護理師與顏姓男子判處12年的有期徒刑。

(中時新聞網)