中國人民銀行3日召開2020年下半年工作電視會議。對於下半年的工作重點，強調貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，落實穩企業、保就業各項政策見效。此外並著重防範化解金融風險，促進經濟金融健康發展。

人行官網3日公布的新聞稿稱，該會議由人行黨委書記郭樹清主持召開，人行行長易綱報告工作內容，除了分析當前經濟金融形勢，並對下半年重點工作做出部署。

展望下半年重點，會議要求做好「六穩」、「六保」，堅持總量適度、合理增長，著力穩企業保就業，防範化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。

首先在貨幣政策方面，會議指出要更加靈活適度、精準導向，確保穩企業、保就業各項政策落實見效。綜合運用多種貨幣政策工具，促進普惠型小微企業貸款、製造業中長期貸款大幅增長。推動企業融資成本明顯下降，切實推動金融系統向企業讓利。

其二，守住底線，繼續打好防範化解重大金融風險三年攻堅戰。會議稱，加快補齊金融風險處置制度短板，健全重大金融風險應急處置機制。加強金融消費權益保護。密切關注金融風險的邊際變化，充分發揮存款保險制度的作用。

三是推動金融業穩妥有序開放。繼續落實好已宣佈的金融開放措施。推動全面落實准入前國民待遇加負面清單制度。積極穩妥推進人民幣國際化和資本帳可兌換，統一債券市場對外開放外匯管理政策。

四是深化金融領域體制機制改革。推動中小銀行資本補充，重點加大中小銀行發行資本補充債券支持力度等。五是做好金融管理和金融服務工作。深化綠色金融、普惠金融、科創金融創新試點。穩步審慎推進本外幣合一銀行帳戶試點。加快完善金融科技監管架構，推進徵信互聯互通。積極穩妥推進法定數位貨幣研發等。

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