民進黨立委蘇震清以及前立委陳唐山涉嫌收賄，民進黨廉政委員決議，若法院裁定蘇震清羈押，將立即對其予以停權處分。而消息曝光後，趙少康在廣播節目中則是談到，將來打敗民進黨不是國民黨，是自己把自己搞垮，國民黨將來重新執政，有兩種可能，分別是出現偉大的政治明星，另一種就是平平穩穩的。

立委集體涉貪案，檢調查出李恆隆與蘇震清之間有2000萬元金錢往來，懷疑就是賄賂款。趙少康今在廣播節目「趙少康時間」談論此事時，他說，絕對權力使人絕對腐化，將來打敗民進黨不是國民黨，是自己把自己搞垮，貪瀆就要付出代價，還要看有沒有利息，難道白借你嗎?且他質疑蘇震清資產超過一億，幹嘛需要兩千萬，但這部分就看法官採不採。

趙少康分析，基本上蘇震清自己貪瀆，就是裡面鬥爭，當外面有敵人就向外鬥爭，當外面敵人沒有力，就內部鬥爭，搶得過程就會分裂鬥爭。他進一步說，國民黨將來重新執政，有兩種可能，第一種出現偉大的政治明星，一呼百諾、呼風喚影，但這不容易，現在看不到；第二種，平平穩穩，沒有什麼偉大人物，或是太多弱點，而是民進黨把自己搞垮。

然而，台北地院今開聲押庭，花費約3個小時訊問蘇震清，庭後蘇的律師張世和透露，蘇在庭上情緒穩定，沒有太大起伏，「畢竟是見過大風大浪的人」。

(中時新聞網)