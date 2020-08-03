鶯歌區鶯桃路發生路樹傾倒。（新北市消防局提供）

哈格比颱風已向北逐漸遠離台灣，新北市災害應變中心已於今（3）日下午6時撤除二級開設，由災害防救辦公室與相關局處持續監控相關天候狀況。

新北市消防局統計，哈格比颱風開設期間，總計受理災情48件，積水23件、路樹傾倒14件，皆無造成重大災情，其餘為鐵皮掉落、磁磚脫落等零星災情。

新北市長侯友宜提醒市民，仍應隨時注意颱風動態，新北市沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動，市府各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。

(中時 )