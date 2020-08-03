面對台灣超高齡社會，LUXGEN投入全年齡用車需求產品布局與創新高齡移動服務設計，榮獲「2020年德國iF設計獎殊榮」，亞洲區頒獎典禮於松山文創園區舉辦，由納智捷副總經理曹中庸代表受獎，LUXGEN以台灣設計、台灣製造，為台灣車廠爭得首座iF設計大獎，與本次iF獲獎的台灣品牌一起成就台灣設計界的榮耀。

納智捷2016年推出第一台國人自行研發設計LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER，今年，再進化推出唯一原廠兼具福祉功能的SUV；全新上市的LUXGEN URX 5＋1樂活款，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，其中搭載的「Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可以讓輪椅乘客安全、快速、舒適的上下車，創新的高齡移動創新設計，榮獲「2020年德國iF設計獎殊榮」。

德國iF設計獎（iF Design Award）是全球公認的卓越設計標章，極具指標性的頂尖設計大獎，LUXGEN以URX 5＋1樂活款創新設計「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，榮獲「2020年德國iF設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW等並列汽車與科技（Cars ＆ Technology）得獎名單中。

關照台灣高齡化／行動不便者移動輪椅上下需求與乘坐安全，LUXGEN超前部署以高齡移動服務通用設計思維，由華創車電團隊自主研發設計的Quick Lock輪椅七秒快扣，搭載台灣品牌康揚輪椅，通過ARTC輪椅束縛系統動態測試，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELE安全帶」固定機制，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，不僅讓女性照顧者可輕鬆協助家人上下車，亦可讓被照護者的心靈壓力減輕。

此外，「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。這次獲得德國iF設計獎，評審點評分析：「對於輪椅使用者而言，主要的不便之處在於花費時間來適應並固定在車輛中。特別是如果乘客需要在交通中上下車，時間至關重要。由台灣LUXGEN開發的Quick Lock輪椅座椅在安全性和舒適性方面都代表了現有輪椅乘客解決方案的重大改進。」（參考得獎資訊連結）。

LUXGEN以回應本業議題與創新的合作模式深度發揮社會影響力，結合硬體無障礙車輛的創新，並重視軟體服務的銜接和創新，獲得評審一致高度讚賞，不僅讓臺灣社會在福祉交通載具設計創新上看到更多「產業創新服務的溫度」，更是給予LUXGEN以自主研發設計力為台灣持續創新與共好的這份心，給予最大的支持力量。

(中時 )