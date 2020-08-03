國立聯合大學3日辦理第6任校長李偉賢就職茶會。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

聯大校長李偉賢(右八)致贈聘書給校內一級行政主管。（聯合大學提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立聯合大學3日辦理第6任校長李偉賢就職茶會，接下聯合大學校長印信後，李偉賢將肩負未來4年帶領聯大校務發展的重責大任，以「落實知識價值」為核心，持續深耕特色領域。

李偉賢為國立聯合大學前身、私立聯合工專機械科畢業校友，有感母校情懷，今年決定參與聯合大學校長遴選，返校服務。李偉賢表示，聯合大學為優質的高教學府在歷任校長卓越領導，以及全體教職員生的努力下，成就有目共睹，除了傳承過去更要開創新局。

他以「落實知識價值」為核心，提出「創新教學」、「跨域研究」、「鏈結產業」及「接軌國際」等4大願景，結合在地與校友能量，優化校內各項設施，形塑優質教研環境，持續深耕特色領域，並與地方政府建立夥伴關係，以善盡社會責任。

李偉賢期待與全校師生、同仁及校友共同努力，集思廣益、凝聚共識，致力為國家培養人才，成為具特色與競爭力的一流大學。

(中時 )