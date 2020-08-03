小煜、黃靖倫3日錄東森《全民星攻略》，兩位剛升格當人夫的男星看起來幸福滿面。小煜與護理師妻子言言目前全力拚生子，他笑說：「正在趕做人進度，有好消息會公布，老婆還沒懷孕，我正在努力，大家沒看到我今天很累嗎？」他也羨慕黃靖倫進度超快，9月就能迎來兒子皮卡誕生。小煜提及婚宴時間落在明年中旬到年底，「老婆本來說隨便，不辦也可以，但我說不行，要把紅包收回來」。他笑稱自己當年包給好友阿緯超大一包，總算可以回收。

小煜夢想中的婚禮是以同樂會方式進行，「這是我人生第一場、也是最後一場婚禮，我希望可讓很多朋友在婚禮表演，差不多會是4、50桌」。他坦言婚訊傳出後，有前女友傳訊恭喜，至於張景嵐雖沒傳訊，他也有看到對方透過媒體的祝福，「我不會炸她，這是對她的基本尊重」。結婚後，他拚生子進度，希望迎來女兒，與老婆已說好生三胎為限，希望男女雙全湊成好字。

黃靖倫近日公布婚訊及升格當準爸爸，他與擔任地勤的另一半祕密交往4年，終於開花結果，他表示老婆預產期是9月中旬，坦言是為了保護愛妻才隱瞞戀情，最快明年宴客，兒子的小名是皮卡，大名則由岳父取，「我每次都陪產檢，很辛苦不能出聲，怕被認出來打亂計畫」。至於嬌妻未來是否露臉，他笑回：「生子後才會讓她曝光，要讓人看她最漂亮的時候」。

(中時 )