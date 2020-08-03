The Mary Bell Case(影片源自Youtube)

瑪麗貝爾（Mary Flora Bell），又稱泰恩河掐喉手（The Tyneside Strangler），是英國一名惡名昭彰的殺人犯，1967年，當年才11歲的瑪麗貝爾，就殺害兩名小男生，她會裝出天真無邪的樣子，跑去向死者家人通知死訊，並帶他們去找屍體，之後笑嘻嘻看家人替死者辦喪事，甚至會直接說自己就是殺人兇手，但沒人相信她，如今瑪麗貝爾已經63歲，她一生至今仍有許多爭議。

醫生研判瑪麗貝爾具有反社會人格(圖片取自/Wanna Fact!?)

1968年5月25日，瑪麗11歲生日的前一天，她將鄰居的4歲孩子馬丁布朗（Martin Brown），帶到一所廢棄的房子內掐死，但馬丁布朗被發現時身邊有藥片，因此有一說法是被瑪麗下藥毒死；同年7月，瑪麗勒死3歲的布萊恩豪（Brian Howe），且手段相當殘忍，布萊恩豪屍體被丟棄在雜草堆中，警方旁邊有一把壞掉的剪刀，大腿上有穿刺傷口、部分生殖器被剝皮、幾撮頭髮被剪掉，腹部更被刻上英文字母M。

當瑪麗殺害馬丁布朗後，一直透露兇手就是自己，她不斷騷擾馬丁布朗的家人，狂問「馬丁死了，你感到難過嗎」、「你有沒有為馬丁哭過」等語，在學校承認自己殺了馬丁、寫下與馬丁相關的作文，甚至在日記上寫「我殺了人，現在我可以回家了」、「我們殺了馬丁布朗這個小雜種」，但沒有人相信她，認為瑪麗只是在開玩笑，直到布萊恩豪屍體被發現後，警方才正視瑪麗的「各種玩笑」。

1968年，瑪麗被指控過失殺人，判處無期徒刑，負責評估瑪麗的精神科醫生作證，表示瑪麗缺乏對他人的感覺，展現反社會人格的經典症狀，「她沒有表現出任何悔恨、眼淚、焦慮，她只是不滿自己被拘留，我看不出她真正的犯罪動機」；開庭時瑪麗表現始終冷酷，不肯透露成長過程遭受家庭暴力、絕不表現軟弱、可憐，來博得陪審團同情，連她的父母出庭作證時大哭大鬧，瑪麗一直以厭惡的表情看著他們。

小女孩瑪麗會變成冷血殺手，與原生家庭有很大的關係，母親貝蒂麥克里克特（Betty Mc Crickett）是一名妓女，父親比利貝爾（Billy Bell）是竊盜犯，兩人沒有準備就當了爸媽，將瑪麗是為累贅，平時暴力對待、言語羞辱，母親貝蒂甚至多次想要殺害瑪麗，製造意外死亡的假象，家庭生活造就瑪麗乖戾性格，在學校被同學孤立。

1977年9月，瑪麗潛逃越獄，期間與一名男子談起戀愛，但之後還是被抓回監獄；1980年5月14日，在監獄渡過12年的瑪麗，最終被提前釋放，當時23歲的她，獲得政府給予的新身份繼續生活，法庭頒令新身份、住址將被保密至過世。1984年瑪麗產下第一個女兒，母女身分持續被政府保護，直到1998年，瑪麗透過傳記作家基塔瑟倫利（Gitta Sereny），記錄口述自傳《聽不見的哭聲》（Cries Unheard）出版，講述自己從殺人犯變成一個慈祥母親，在英國掀起爭議，輿論批評瑪麗身為一個作惡多端的人，還敢靠販賣自己的故事發財致富，實在可恥，當時的英國首相東尼布萊爾（Anthony Charles Lynton Blair），也曾公開批評瑪麗。

因為出版書籍導致瑪麗家中地址曝光，一直不知道母親往事的女兒，最終也知曉母親曾犯的罪行，因此2003年，瑪麗在法庭上進行激烈爭論，最後將本該保護證人真名到18歲的法定時限，調整成永久保護，此法令也稱「瑪麗貝爾法令」（Mary Bell order）；至於後來瑪麗過著甚麼樣的生活，據悉，2009年她的女兒結婚並生下一個孩子，現在的瑪麗已經是外婆了。

(中時新聞網)