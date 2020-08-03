美元正在向美國決策者發出警告信號，那就是：必須控制住新冠疫情的傳播。

在3月份觸及歷史高點後，美元指數已經下跌了10%，近幾周跌勢加速，原因是疫情似乎在美國各地毫無控制地蔓延。大多數拋售是在紐約交易時段進行的，這表明美國國內投資者正在結清對美國強勢的押注，並引發對美元霸主地位的新一輪質疑。與此同時，過去20年引導美元交易員的流行模式已經發生了扭曲。

這是財富的快速逆轉。在大流行初期，投資者在美國國債等美國資產尋求安全性之際，新冠疫情席捲了歐洲，美元飆升。但是隨著現在美國國內病例激增，美國對疫情的無效應對已成為美元的沉重負擔，人們擔心這會對美國經濟造成持久損害，使利率和增長率在數年內保持在低位。

Eurizon SLJ Capital Ltd執行長Stephen Jen表示：「人們最迫切等待的是關於疫情控制的好消息，我認為這是第一位的。貨幣押注主要是關注對疫情的相對控制，沒有反映出有關經濟體的基本實力。」

美國政府對疫情的處理方式，與歐元區在控制疫情方面取得的進展形成了鮮明對比，美國政府對疫情的處理方式目前是推動美元走勢的主要因素。

達利歐和岡德拉克等投資界大佬最近都已公開表示，美國政府向金融系統大量注入資金的行為最終可能會加劇通脹，侵蝕消費者的購買力。一國的預算赤字若激增，往往會降低投資者持有該國貨幣的意願。惠譽國際評級上週五將美國信用評級展望從穩定下調至負面，但仍維持最高的AAA評級。

美元在美國交易時段的跌幅往往更大，表明投資者在最新疫情數據公佈後開始拋售。目前市場是自2018年5月以來最為看空美元，去年幾乎整個時間都押注於股市走強。

儘管如此，在美元7月跌至兩年低點之前，Stephen Jen還是看漲美元。作為所謂的「美元微笑理論」的先驅，Jen在6月預測，隨著美國經濟反彈，美元將反彈。「美元微笑理論」認為，美元將因美國經濟增速超過其他國家或在避險情緒中走強。

相反，隨著不斷上升的感染扼殺了對經濟增長的提振，削弱了人們對美元作為避險貨幣的興趣，美元已經萎靡不振。加州、德州和佛羅里達州上周公佈了創紀錄的冠狀病毒死亡人數，而紐澤西州則放慢了重新開放的速度。Jen說：「我做出的主要假設是，美國將在一段困難時期後自行解決問題，但事實證明這是錯誤的，」

根據IMF的數據，自1992年以來，歐元區只有8年的表現好於美國，但2020年將超越美國。

上週四公佈的數據顯示，美國國內生產總值（GDP）在截至6月份的三個月裡遭遇了至少自上世紀40年代以來最嚴重的季度萎縮。儘管歐洲經濟也遭受重創，產出萎縮至2005年以來未見的水平，但最近的數據顯示出反彈跡象，原因是該地區的封鎖有所緩解，各國政府迄今仍在控制新感染病例。

聯準會也沒有忽視這一點。聯準會主席鮑爾在聯準會最近一次會議後表示，美國經濟的前進道路將在很大程度上取決於美國能否成功「控制住疫情」。儘管政策制定者沒有明確將利率與控制疫情聯繫起來，但遏制疫情的更廣泛努力正在影響貨幣政策和經濟增長的前景。

花旗集團外匯策略師Calvin Tse表示，隨著聯準會釋放的大量流動性降低了在規避風險的情況下突然湧入美元的可能性，美元的微笑曲線已經趨於平緩，變成了痛苦的「笑容」。

儘管Calvin Tse沒有排除美元上漲的可能性，但由於這些措施，任何避險貨幣的漲勢都可能比前幾年要淺，而可能的貶值幅度仍保持不變。他在7月29日的一份報告中寫道，與此同時，如果美國經濟恢復增長，大幅降息增強了外國投資者在購買美國公債時對沖美元風險關口的意願，進一步削弱了美元走強的可能性。

(中時新聞網)