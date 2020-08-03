柴林腳抽水站預定地。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府為解決溪口鄉柴林、林腳村淹水問題，獲得水利署補助興建柴林腳抽水站，預計明年09月完工，水利處表示，該抽水站抽水能量大，相當於7分多鐘可排除1座國際標準游泳池的水量，直接頂替13台大型抽水機抽水量，配合明年二期引水工程施設，全面改善當地排水。

柴林及林腳2村內水因路堤效應、排水效益不佳，及外水北港溪與溪口排水水位高漲倒灌雙重困境，近年淹水災情頻傳，尤其3年前823水災，造成2村嚴重受創，在縣府和立委陳明文積極奔走下，獲得中央前瞻水安全計畫支持。

水利處指出，一期抽水站工程4100萬元，還有二期村落新設1.16公里截流箱涵工程治理計畫9900萬元，2項攸關人民生命財產安全的防洪計畫，總經費1.4億元。

今日動土典禮上，縣長翁章梁、立委陳明文、經濟部水利署副署長曹華平、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、陳文忠、林秀琴、許有彊、吳思蓉及多名代表、村長都到場，祈求興建順利平安。

翁章梁指出，縣府非常重視村民關心多年的淹水問題，在柴林腳一、二期工程完工後，村落可減少150公頃淹水面積，對解決當地長年的淹水問題，有很大的幫助。

(中時 )