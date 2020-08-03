哈格比在稍早已經升級為中度颱風，中央氣象局表示，晚間南部受到西南風影響，雨勢會增強。而中央氣象局長鄭明典在臉書上貼出一張雷達圖，可以看見哈格比現在的形狀就猶如一個甜甜圈，他透露，現在是哈格比強度巔峰。

受到哈格比的外圍環流影影響，氣象局針對北北基等16縣市發布豪雨、大雨特報，鄭明典稍早也在臉書上貼出雷達回波圖，他表示，哈格比已經開始出現遠離台灣的路徑，現在雷達回波顯現一個大甜甜圈形狀，外掛一條長尾巴。這大約也是哈格比強度的巔峰！同時也希望零星的積水和樹倒等災情可以趕快復原。

現在哈格比外觀長得很像甜甜圈。（摘自鄭明典臉書）

氣象局說明，今晚颱風逐漸離去後，西南風帶來水氣會讓南部地區雨量增強，且會一直持續到明（4）午後。氣象局預估最快深夜到明晨這段時間解除海警，，但氣象局提醒，晚間隨著北部雨勢逐漸趨緩，宜蘭一帶仍會出現局部較大雨勢。

(中時新聞網)