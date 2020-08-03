鶯歌區 鶯歌區鶯桃路182巷96弄36之1號(新北消防局)

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哈格比颱風已向北逐漸遠離臺灣，新北市災害應變中心於18時撤除二級開設，由災害防救辦公室與相關局處持續監控相關天候狀況。

統計哈格比颱風開設期間，總計受理災情48件，以積水23件為最多，路樹傾倒14件次之，皆無造成重大災情。

新北市長侯友宜提醒市民，仍應隨時注意颱風動態，本市沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動，本市各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。

(中時新聞網)