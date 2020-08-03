哈格比颱風遠離新北市應變中心撤除 受理災情共48件積水案件佔半數 19:052020/08/03 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里區 八里區龍米路三段45號(新北消防局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鶯歌區 鶯歌區鶯桃路182巷96弄36之1號(新北消防局) 鶯歌區 鶯歌區鶯桃路182巷96弄36之1號(新北消防局) 哈格比颱風已向北逐漸遠離臺灣，新北市災害應變中心於18時撤除二級開設，由災害防救辦公室與相關局處持續監控相關天候狀況。 統計哈格比颱風開設期間，總計受理災情48件，以積水23件為最多，路樹傾倒14件次之，皆無造成重大災情。 新北市長侯友宜提醒市民，仍應隨時注意颱風動態，本市沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動，本市各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。 (中時新聞網) #哈格比 #颱風 #逐漸 #遠離 #相關 也許您會感興趣 推薦閱讀 「哈格比」來勢洶洶有機會放颱風假？專家回應了 22:122020/08/01 生活 哈格比颱風形成 明起影響台灣 08:192020/08/02 生活 不排除發陸警 哈格比颱風今晚到明上半天最接近台灣 06:102020/08/02 生活 「哈格比」今夜明晨最近台 若路徑西修不排除發布陸警 10:542020/08/02 生活 「哈格比」持續接近 未來路徑偏西不排除發布陸警 12:032020/08/02 生活 哈格比颱風海上警報 今深夜至明白天最接近台灣 12:282020/08/02 生活 輕颱哈格比發威 南高屏升級豪雨 17縣市豪大雨特報 13:312020/08/02 生活 哈格比外圍環流影響 花蓮海上活動皆暫停 15:012020/08/02 生活 「哈格比」持續接近 晚間北北基宜降雨明顯 15:202020/08/02 生活 哈格比不排除發陸警 農委會：農畜產品供應充足勿搶購 15:552020/08/02 生活 社會熱門新聞 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 4警重機隊幫救護車開路救命 10分鐘路程變3分鐘 - 社會 潤寅詐貸案 檢調逮合庫與台企銀3內鬼 - 社會 趙正宇收賄辦公室主任一肩扛下 辯：賄款賭博輸光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。