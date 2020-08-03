未受哈格比颱風影響，以月升日落、浪起潮退為場景的「2020月光．海音樂會」，首場4日起連續3天的月亮時間，在東部海岸國家風景區管理處都歷遊客中心浪漫登場，邀請到舒米恩、拍謝少年、兒童音樂劇團等演出。

東管處表示，邁入第5年的「月光‧海音樂會」，今年因受疫情影響，延至8月4日起連續3天舉行，加上9月3、4、5日及10月2、3、4日共計9場次，每場均配合月圓時間，邀請不同風格的音樂創作者演出。

東管處指出，雖有哈格比颱風攪局，但是4日的首場演出不受影響，演出團隊有旮亙樂團芳怡、舒米恩、拍謝少年；5日邀請晨曦光廊、神棍樂團、告五人、原始林樂團；6日則有屋頂動物園兒童音樂劇、張仰瑄、魏廣晧爵士樂團。

由東管處主辦，從2016年開始，在夏天月圓時刻舉辦的「月光‧海音樂會」，參與的人數逐年增加，從剛開始個場次平均人數2000人，到去年增加到5000餘人，觀眾席地而坐，毫無拘束地徜徉在夏夜美好時光，已成為東海岸最美麗的音樂盛事。

東管處表示，東海岸大地藝術節系列活動，除了「月光‧海音樂會」外，當天下午還可順道逛逛市集和美食攤，並有藝術家駐地創作、開放藝術工作室等，目的在於塑造東海岸特有的文化與地景風貌。

(中時 )