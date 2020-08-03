邁入5G時代，遠傳擁有80MHz的頻寬，在5G開賣時創新服務也同步上線，其中包含全新應用服務「遠傳friDay VR」，宣布消費者娛樂體驗再升級。

遠傳friDay VR推出五大類內容，從世界旅遊、新奇刺激、膽小勿近、電影娛樂、到科普人文，內容均來自全球頂尖VR製作公司、以及知名VR影片平台，合作夥伴包含《與神同行》製作公司DEXTER Studios、《紅衣小女孩》製作公司瀚草影視、動畫界奧斯卡獎法國製作公司ATLAS等，讓遠傳5G用戶可以享受優質VR影片、顛覆傳統個人影音娛樂體驗。

遠傳friDay VR合作夥伴DEXTER Studios，以韓國最頂尖和最大規模的VFX (Visual Effects：視覺效果)技術，製作和企劃各種電視劇、電影等內容，代表作有電影《王牌巨猩》、《白頭山：半島浩劫》，以及創下台灣超高票房紀錄的《與神同行》系列等。Digital Domain創辦人是鐵達尼號導演詹姆斯卡麥隆，也是視覺特效產業的長青樹，作品《第五元素》、《鋼鐵人》、《彗星撞地球》、《復仇者聯盟》和《一級玩家》，都是好萊塢電影產業中負有盛名或獲獎無數的作品。瀚草影視則是台灣影視製作公司，創立於2008年，知名作品包含電視劇《麻醉風暴》、《敗金女王》，以及電影《紅衣小女孩》、《阿嬤的夢中情人》、《誰是被害者》等。

即日起申辦「遠傳心5G」1,399以上方案，即可享有遠傳friDay VR免費12個月，親身體驗電影《與神同行》中英勇消防員在殉職後，與陰間使者共闖死後世界所看到的驚心動魄地獄場景；或是《紅衣小女孩》VR版外傳，和俊凱、雅婷一起到荒廢已久的洪宅，親眼目睹一幕幕詭異難解的恐怖情景；《Micro Giants微觀巨獸》則讓觀眾縮小落入肉眼不能見的微觀天地，花草成巨木、昆蟲成巨獸、水窪成湖泊，提供你對大自然前所未有的極致體驗。此外，遠傳friDay VR更領先全球電信業者，首家取得以好萊塢手法拍攝的《Agent Emerson特務-愛默森》VR內容，讓觀眾全程以第一人視角進入影片，化身猶如《不可能的任務》及《駭客任務》中最強的動作英雄。現在申辦成為遠傳5G用戶，即可搶先體驗遠傳friDay VR最新最精彩的VR內容。

(科技)