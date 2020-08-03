台東市康樂地區，有88公頃縣府土地，交由台糖代管，由30多位農民承租種植釋迦，不料，這片土地近期辦理市地重劃，將回收重整，卻未辦理查估地上物補償，擔心生計不保、心血泡湯，數10位農民3日上午群聚抗議，誓死和果園共存亡。

這片位在台東市康樂地區，豐年機場後方的農地，大約有88公頃，為住商混合區，由縣府以委託開發方式交給台糖管理，台糖再租給30多位農民種植釋迦。

3日上午數十位農民齊聚釋迦園，拉著寫有「誓死與釋迦園共存亡」的白布條發出怒吼，農民說，他們已在當地種釋迦17年釋迦，1公頃就投資120萬，還要3年才能收成，不甘心心血就此泡湯，不讓他們耕作，至少要給予補償。

農民指出，他們跟台糖租的地，搞了半天，原來是縣政府的地，希望縣府繼續租給他們耕作，等自辦重劃會查估補償，獲得適當的補助，以保住他們的生計，若台糖執意在沒有查估前就把土地剷平，那就必須「踏過我們的屍體」。

台東縣政府地政處長沈碧恕表示，民眾地上地上物，是民眾跟台糖之間的契約關係，縣府的立場，只是針對台糖使用縣府土地，請台糖返還土地，因為該案是住宅區商業區，縣府也沒辦法再出租給民眾。台糖台東廠指出，與民眾的契約已終止，契約中也沒有補償的問題，不過將與縣府協調土地點交時間。

(中時 )